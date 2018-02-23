"Милан", "Марсель" и дортмундская "Боруссия" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

"Милан" на своем обыграл "Лудогорец" (1:0) и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Единственный мяч на свой счет записал Фабио Борини. Первая встреча завершилась со счетом 3:0.

В другом матче "Брага" победила "Марсель" со счетом 1:0, но выбыла из дальнейшей борьбы из-за поражения со счетом 0:3 в первой игре.

"Аталанта" не смогла обыграть дортмундскую "Боруссию" – 1:1. Немецкий клуб прошел дальше благодаря победе 3:2 неделю назад.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

"Милан" (Италия) – "Лудогорец" (Болгария) – 1:0 (1:0)

Гол: Борини, 21.

"Милан": А.Доннарумма, Сапата, Абате, Родригес, Романьоли (Бонуччи, 74), Монтоливо, Локателли, Кессье (Маури, 56), Борини, Андре Силва, Кутроне (Калинич, 56).

"Лудогорец": Браун, Моци, Терзиев, Сисинью, Натанаэл, Марселинью (Густаву Кампаньяру, 63), Анисе (Дяков, 83), Гуральски, Сверчок, Мисидьян (Лукоки, 71), Вандерсон.

Предупреждения: Гуральски, 70. Бонуччи, 86.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

22 февраля. Милан. Стадион "Сан-Сиро".

Первый матч: 3:0

"Аталанта" (Италия) – "Боруссия Д" (Германия) – 1:1 (1:0)

Голы: Толой, 11 (1:0). Шмельцер, 83 (1:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Толой (Корнелиус, 88), Кальдара, Иличич, Кристанте, де Рон (Петанья, 87), Спинаццола, Фройлер, Гомес.

"Боруссия": Бюрки, Папастатопулос, Пищек, Емер Топрак, Толян (Шмельцер, 46), Нури Шахин, Гетце, Дахуд (Исак, 82), Пулишич (Ройс, 59), Шюррле, Батшуайи.

Предупреждения: Папастатопулос, 18. Хатебур, 66. Спинаццола, 79. Пищек, 86. Бюрки, 89.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

22 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион "Мапеи – Читта-дель-Триколоре".

Первый матч: 2:3

"Брага" (Португалия) – "Марсель" (Франция) – 1:0 (1:0)

Гол: Р.Орта, 31.

Судья: МУЭН (Норвегия).

22 февраля. Брага. Стадион "Муниципаль де Брага".

Первый матч: 0:3