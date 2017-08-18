Михайло Ристич: "Не очень приятно играть против своего бывшего клуба"

Полузащитник "Краснодара" Михайло Ристич после победы над "Црвеной Звездой" (3:2) в матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы заявил, что расстроен отменой своего гола. Вместе с тем, игрок отказался комментировать решение бригады арбитров, которая не увидела, что мяч после его удара пересек линию ворот.



- Это была неплохая игра с нашей стороны, - отметил Ристич. - Мы оказались готовы к сопернику, он действовал в том стиле, в каком мы ожидали. Мы контролировали ход игры, доминировали в этом матче, забили 3 мяча, могли и больше. Очень жаль, что мой гол не засчитали, но придется с этим жить дальше. После этой победы мы должны настраиваться, во-первых, на воскресный матч с "Ростовом", а также готовиться к ответному матчу в Белграде.



- Вы много били по воротам. Это установка тренера?



- Я бы так не сказал. На самом деле, я примерно на одинаковом уровне играю в каждом матче, и когда у меня появляются возможности, я бью по воротам. С "Црвеной Звездой" я имел много моментов, но, к сожалению, ни одна из попыток не сработала. Точнее, один раз я забил, но не засчитали.



- Какие чувства испытывали, играя против своего бывшего клуба?



- Не очень приятное чувство играть против своего бывшего клуба. До сих пор "Црвена Звезда" - это тот клуб, где я состоялся как футболист. Там прошло и детство, и юношество. Я там долго тренировался, играл, болел за эту команду. Но с другой стороны, я профессионал и стараюсь выкладываться на 100 процентов в любой ситуации. Сейчас я в "Краснодаре".



- Какой станет игра в Белграде?



- Еще ничего не закончено. Мы играем против сложной команды, и в Белграде она будет сильна. Здесь, в Краснодаре, соперники забили нам 2 гола, хоть мы и выиграли. Но этот задел в один мяч - это скользкий счет. Поэтому игра будет очень напряженной.



- "Краснодар" доволен судейством?



- Я не уверен, что должен отвечать на этот вопрос. (Екатерина ПОТАПОВА)