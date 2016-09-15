Михаил Боярский: "Это выше Шекспира! Снимаю шляпу перед "Зенитом"

Один из самых известных болельщиков "Зенита" Михаил Боярский сравнил победу питерского клуба над "Маккаби" (4:3) в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с голливудским фильмом. Подопечные Мирчи Луческу до 76-й минуты встречи уступали в счете 0:3.

- Сказочная, невероятная победа! Драматургия выше шекспировский. Это как хэппи-энд в голливудском фильме, - воскликнул Боярский.

- Это даже не "Зенит", а "Зенитище"?

- Ну конечно! Это сенсация номер один в стране сегодня. В Петербурге уж точно. Ни с какими выборами депутатов это не сравнится. Мы свой выбор сделали. Это "Зенит".

- Снимаете шляпу перед командой?

- О чем речь? Конечно! Сказочное, что-то потрясающее.

- А вы верили в спасение по ходу матча?

- Не стану лукавить. Не верил. Думал, что все… Как можно за 15 минут забить четыре мяча? Фантастика. Ой. Чудо, чудо, чудо! Все в шоке. Комментаторы даже не могут понять, что произошло. Все с охрипшими голосами и выпученными глазами.

- А что же так с первых минут не играли?

- Ой, вы спросите что-нибудь попроще (смеется). У меня нет объяснения. Я буду пересматривать вторую половину второго тайма еще и еще раз. Пока не пойму, что же все-таки случилось.

- Чье достижение весомее - победа "Зенита" над "Маккаби" после 0:3 или ничья ЦСКА с "Байером" - после 0:2?

- Ну конечно зенитовский результат. Это же победа! Выигрыш! Фантастика! Никто не мог такое предсказать. А что сейчас испытывают футболисты? Луческу, наверное, пребывает в диком восторге. (Виталий АЙРАПЕТОВ)