Михаил Боярский: "Это выше Шекспира! Снимаю шляпу перед "Зенитом"

Один из самых известных болельщиков "Зенита" Михаил Боярский сравнил победу питерского клуба над "Маккаби" (4:3) в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы с голливудским фильмом. Подопечные Мирчи Луческу до 76-й минуты встречи уступали в счете 0:3.
- Сказочная, невероятная победа! Драматургия выше шекспировский. Это как хэппи-энд в голливудском фильме, - воскликнул Боярский.
- Это даже не "Зенит", а "Зенитище"?
- Ну конечно! Это сенсация номер один в стране сегодня. В Петербурге уж точно. Ни с какими выборами депутатов это не сравнится. Мы свой выбор сделали. Это "Зенит".
- Снимаете шляпу перед командой?
- О чем речь? Конечно! Сказочное, что-то потрясающее.
- А вы верили в спасение по ходу матча?
- Не стану лукавить. Не верил. Думал, что все… Как можно за 15 минут забить четыре мяча? Фантастика. Ой. Чудо, чудо, чудо! Все в шоке. Комментаторы даже не могут понять, что произошло. Все с охрипшими голосами и выпученными глазами.
- А что же так с первых минут не играли?
- Ой, вы спросите что-нибудь попроще (смеется). У меня нет объяснения. Я буду пересматривать вторую половину второго тайма еще и еще раз. Пока не пойму, что же все-таки случилось.
- Чье достижение весомее - победа "Зенита" над "Маккаби" после 0:3 или ничья ЦСКА с "Байером" - после 0:2?
- Ну конечно зенитовский результат. Это же победа! Выигрыш! Фантастика! Никто не мог такое предсказать. А что сейчас испытывают футболисты? Луческу, наверное, пребывает в диком восторге. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Андрей Палыч 1979
1000 чертей!!!Канарья!!!
00:03
Exsorsist
Да ладно... три очка не пахнут. Только восторгов бы поменьше. Больше вопросов, чем ответов по игре.
23:29 15 сентября
Pleafant
Луческу сейчас пребывает не в диком восторге,а в шоке-куда он вляпался.Футболисты-пешеходы,защита-дыра,вратарю сачка не хватает,бабочек ловить.Для болельщиков такая развязка-это супер шоу,а тренеру игра Зенита-инфаркт.
23:16 15 сентября
hipponus
Воистину, думающих людей в футбольной прессе и тех кого они интервьюируют не осталось..
23:09 15 сентября
hipponus
А вот это вообще феерично: "Чье достижение весомее - победа "Зенита" над "Маккаби" после 0:3 или ничья ЦСКА с "Байером" - после 0:2? - Ну конечно зенитовский результат." C Маккаби! Бюджет которой равен зарплате одного Зенитовца! У меня нет слов.
23:06 15 сентября
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
Фантастика! Нет слов!!
23:02 15 сентября
hipponus
К 76-й минуте заголовки газет были такими: "Бездарный Зенит. Убогий Ладыгин". А теперь, вот, Д'Артаньяны )
22:56 15 сентября
King's Bounty 2
просьба не тереть !
22:53 15 сентября
serzheo
Просьба - не хамите Михаилу Боярскому.
22:47 15 сентября
PitersS
Эмоциональная реакция Боярского понятна-артист, но человек умный подумает о первых 75 мин. матча.. Потому что, так они будут играть и дальше, а такие спасения не бывают частыми. Чудеса присущи слабакам, а сильные выигрывают потому что..)
22:46 15 сентября
Slim Taller
Снять шляпу он не может,потому-что приклеенная.Второй гол придумал судья.За какое нарушение назначается свободный удар?! Если защитник пасует своему вратарю.В том эпизоде вообще ничего не было.Первую жёлтую арбитр придумал,поэтому вторую через минуту мог и не давать.Ваши земляки так расстроились этим судейским беспределом,что бросили играть.
22:45 15 сентября
Супершвайни
Михаил Боярский - один из моих любимых актёров ! Кто ему нахамит - тот мой враг ! Учтите, киндер ! =)
22:43 15 сентября
Supreme77
Как можно отыгрывание с 0:3 на 4:3 сравнить с самим Шекспиром?
22:39 15 сентября
Супершвайни
Хороший актёр) Без вопросов!
22:39 15 сентября
П_о_в_а_р
Боярский, хватит истерить!
22:35 15 сентября
честный человечишко
Врёте, Михал Сергеич! Не снимаете Вы шляпу, лысину прячете...
22:34 15 сентября