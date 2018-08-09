Михаил Боярский: "Бедный Сережа Семак! Как так можно подводить тренера?!"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал "СЭ" разгромное поражение сине-бело-голубых в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от минского "Динамо" (0:4).

– А я говорил перед матчем, что "Зенит" выиграет. Дурак старый! Понятно, что матч будет трудным, но такого я не ожидал, – сказал Боярский. – Кошмар какой! Бедный Сережа Семак! Это ужасно. Команда не в форме и вышла играть без боевого духа. Так подвести тренера своего! Ну как так можно?

– "Барселона" проходила "ПСЖ" после 0:4. В Петербурге у "Зенита" есть шансы?

– Это понятно, но все равно это поражение значит, что у команды нет никакой психологической базы. Что это такое? Шансы есть всегда, но это удар под дых – и болельщикам, и тренеру. После такого вера теряется, а ее упустить легче, чем приобрести. Конечно, будем надеяться, но… Это очень не по-мужски после чемпионата мира так проиграть не самой сильной команде. Хотя у "Динамо" Минск хорошая команда, но 0:4! Я очень расстроен. (Игорь НОВИКОВ)

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".