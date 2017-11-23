Миха Мевля: "Думаю, у "Зенита" больше классных игроков, чем у "Спартака"

Защитник "Зенита" Миха Мевля после победы в домашнем матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Вардаром" (2:1) отметил, что его команда хочет занять первую строчку в турнирной таблице. Он добавил, что опасных футболистов в его команде больше, чем у "Спартака".

– Какие впечатления от матча?

– У нас было несколько хороших шансов, забили дважды, не реализовали пенальти. Главное – набрали три очка

– Для вас важно занять первое место в группе?

– Конечно, мы хотим быть первыми. Надеюсь, это и произойдет.

– Ожидаете один из важнейших матчей сезона для команды против "Спартака"?

– Игры со "Спартаком" – дерби. Мы все ждем эту игру, было бы здорово набрать три очка, все игроки готовы

– Кто для вас самый опасный игрок в составе москвичей?

– Думаю, у "Зенита" больше опасных игроков, чем у "Спартака". (Артем РЯБОВОЛ)

Игра 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.