Маурисиу: "Что это было? Я сам не знаю"

Полузащитник "Зенита" Маурисиу после победы над "Маккаби" (4:3) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что об этом результате уже надо забыть, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Напомним, питерцы отыгрались, уступая со счетом 0:3.

– Что это было?

– Я сам не знаю. Поверьте, не просто отыгрываться с 0:3. Рад, что мы с Джорджевичем смогли выйти и переломить ситуацию. Вся команда проявила характер.

– Тот гол, что вы забили – редкое явление. Не каждый раз назначают свободный на линии вратарской.

– Мы такое точно не тренировали. Мистер решил, что Жулиану покатит, я пробью. Вот я и попросил Жулиану – кати мяч. Бил уверенно. Очень рад.

– Почему "Зенит" довел дело до 0:3?

– Не знаю. Самое важное в такой ситуации было проявить характер. Хорошо, что нам с Джорджевичем выйдя на замену удалось забить.

– Поле понравилось?

– Оно было очень быстрым. Когда только вышел пару мячей и-за этого сразу потерял.