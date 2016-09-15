22:38 15 сентября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Маурисиу: "Что это было? Я сам не знаю"

0
0
0
1

Полузащитник "Зенита" Маурисиу после победы над "Маккаби" (4:3) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что об этом результате уже надо забыть, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Напомним, питерцы отыгрались, уступая со счетом 0:3.

– Что это было?

– Я сам не знаю. Поверьте, не просто отыгрываться с 0:3. Рад, что мы с Джорджевичем смогли выйти и переломить ситуацию. Вся команда проявила характер.

– Тот гол, что вы забили – редкое явление. Не каждый раз назначают свободный на линии вратарской.

– Мы такое точно не тренировали. Мистер решил, что Жулиану покатит, я пробью. Вот я и попросил Жулиану – кати мяч. Бил уверенно. Очень рад.

– Почему "Зенит" довел дело до 0:3?

– Не знаю. Самое важное в такой ситуации было проявить характер. Хорошо, что нам с Джорджевичем выйдя на замену удалось забить.

– Поле понравилось?

– Оно было очень быстрым. Когда только вышел пару мячей и-за этого сразу потерял.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

PitersS

Труднее объяснить, что было первые 75 мин. И забывать о них не стоит.

23:08 15 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ