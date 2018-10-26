02:19 | Футбол — Лига Европы

Маурицио Сарри: "У меня в команде 28 игроков, а на поле могут выйти 11. Это маленькая проблема"

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Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над БАТЭ в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы признался, что ему трудно выбирать игроков для стартового состава.

- В стартовом составе на поле могут выйти только 11 человек, а у меня в команде 28 игроков, - цитирует пресс-служба клуба Сарри. - Я не знаю, как решить эту маленькую проблему, разве что играть в 15–16 футболистов.

Из-за характеристик наших полузащитников я столкнулся с тактической проблемой. Нам необходимо продолжать работать. Они должны улучшить игру в обороне и, возможно, когда-нибудь я смогу выпустить в старте одновременно Баркли и Лофтуса-Чика.

Я знаю, что болельщики любят его, поскольку он вырос из академии. Это нормально. Но моя проблема остается прежней. Я не могу решить эту тактическую проблему без улучшений в обороне со стороны этих трех полузащитников. Мы можем стараться, но нам необходимо работать, и я рассчитываю на полную отдачу со стороны всех игроков.

Челси - БАТЭ

 

Дополнительная информация

http://www.chelsea-fc.ru/news/latest/20181026-0145.html

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