Матиас Краневиттер: "Локомотив" может навязать борьбу "Атлетико"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер подчеркнул, что будет болеть за "Локомотив" в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетико".

- Вы лучше других знакомы с "Атлетико". У "Локомотива" есть шансы?

- "Атлетико" очень силен. Каждой команде по силам выйти в четвертьфинал, но против мадридцев это сделать будет гораздо сложнее.

- Вы бы хотели, чтобы выиграл "Атлетико", или предпочли бы, чтобы такой сильный соперник уступил и не встретился вам на следующих стадиях?

- Сейчас в Лиге Европы не осталось слабых противников, выиграть трофей может каждый, и будет здорово, если "матрасники" проиграют, потому что у них больше всего шансов добраться до конечной цели.

- "Локомотив" - лидер чемпионата России, "Атлетико" идет вторым в Испании. Какое место занимали бы москвичи в ла лиге?

- Сложно сказать. Очевидно, что конкуренция в испанском футболе очень высока, но "Локомотив" набрал хороший ход и сможет навязать борьбу "атлетам".

- Бывшие одноклубники спрашивали у вас что-нибудь о москвичах?

- Они прекрасно знают, что из себя представляет "Локомотив", и понимают, что им придется сложно. Я говорил со многими из них, но в Мадриде и так знакомы с "Локо".

- Главный фаворит Лиги Европы?

- "Атлетико". У них невероятный опыт борьбы за победу в Лиге Чемпионов в последние годы. (Егор БЫЧКОВ)