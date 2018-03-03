10:31 | Футбол — Лига Европы

Матчу "Атлетико" - "Локомотив" присвоен статус повышенного риска

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Четверг. Бильбао. Фанат &quot;Спартака&quot; (справа) и испанские полицейские.Битва в Бильбао. Итоги

УЕФА присвоил первому матчу 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико""Локомотив" статус повышенного риска, утверждает Mundo Deportivo. Как отмечается, встречу могут сопровождать беспорядки и столкновения болельщиков.

Такое решение принято в связи с событиями в Бильбао, когда болельщики "Атлетика" и "Спартака" перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы также устроили массовые беспорядки. В итоге погиб полицейский.

Добавим, что такой же статус присвоен ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы "Атлетик""Марсель", который пройдет 15 марта.

Встреча "Атлетико" – "Локомотив" пройдет в Мадриде 8 марта. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Haiaxi

Но вообще-то не надо сравнивать Испанию и Каталонию.

15:18

Haiaxi

Да, испанцы очень агрессивны ))

15:17

Millwall82

У испашек, что там околофутбол на подъеме? Раньше сплошь днАрями в нем были. Теперь PR сплошной своей ультры, то на русских, то на поляках, то на англичанах.

13:47

devoted

Логично.

12:09

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