Матчу "Атлетико" - "Локомотив" присвоен статус повышенного риска

УЕФА присвоил первому матчу 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" – "Локомотив" статус повышенного риска, утверждает Mundo Deportivo. Как отмечается, встречу могут сопровождать беспорядки и столкновения болельщиков.

Такое решение принято в связи с событиями в Бильбао, когда болельщики "Атлетика" и "Спартака" перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы также устроили массовые беспорядки. В итоге погиб полицейский.

Добавим, что такой же статус присвоен ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы "Атлетик" – "Марсель", который пройдет 15 марта.

Встреча "Атлетико" – "Локомотив" пройдет в Мадриде 8 марта. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.