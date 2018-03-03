Матчу "Атлетико" - "Локомотив" присвоен статус повышенного риска

УЕФА присвоил первому матчу 1/8 финала Лиги Европы "Атлетико" – "Локомотив" статус повышенного риска, утверждает Mundo Deportivo. Как отмечается, встречу могут сопровождать беспорядки и столкновения болельщиков.
Такое решение принято в связи с событиями в Бильбао, когда болельщики "Атлетика" и "Спартака" перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы также устроили массовые беспорядки. В итоге погиб полицейский.
Добавим, что такой же статус присвоен ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы "Атлетик" – "Марсель", который пройдет 15 марта.
Встреча "Атлетико" – "Локомотив" пройдет в Мадриде 8 марта. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
Haiaxi
Но вообще-то не надо сравнивать Испанию и Каталонию.
15:18
Haiaxi
Да, испанцы очень агрессивны ))
15:17
Millwall82
У испашек, что там околофутбол на подъеме? Раньше сплошь днАрями в нем были. Теперь PR сплошной своей ультры, то на русских, то на поляках, то на англичанах.
13:47
devoted
Логично.
12:09