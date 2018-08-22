11:42 | Футбол — Лига Европы

Матч "Рейнджерс" - "Уфа" покажут по общедоступному ТВ


"Уфа" на официальном сайте сообщила о том, что первый матч команды в 4-м отборочном раунде Лиги Европы против "Рейнджерс" будет показан по общедоступному телевидению. Существовала вероятность, что российские зрители не смогут посмотреть трансляцию из Шотландии.

"Матч ТВ" сумел договориться с клубом из Глазго по поводу покупки трансляции - на стадии отборочных раундов еврокубковых турниров права на показ матчей принадлежат клубам, а не УЕФА.

"Рейнджерс" – "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.45 по московскому ​времени

Рейнджерс - Уфа

Опрос

"Зенит" и "Уфа": кто выйдет в групповой турнир Лиги Европы?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/5333-do-matcha-rejndzhersufa-ostalsya-odin-den

К комментариям
2
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
Материалы других СМИ