Матч "Рейнджерс" - "Уфа" покажут по общедоступному ТВ

"Уфа" на официальном сайте сообщила о том, что первый матч команды в 4-м отборочном раунде Лиги Европы против "Рейнджерс" будет показан по общедоступному телевидению. Существовала вероятность, что российские зрители не смогут посмотреть трансляцию из Шотландии.

"Матч ТВ" сумел договориться с клубом из Глазго по поводу покупки трансляции - на стадии отборочных раундов еврокубковых турниров права на показ матчей принадлежат клубам, а не УЕФА.

"Рейнджерс" – "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.45 по московскому ​времени