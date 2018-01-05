Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет без зрителей

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет без зрителей, информирует пресс-служба УЕФА.
"Црвена Звезда": "Мы удивлены решением УЕФА"
Сербский клуб был подвергнут санкциям за проявление расизма, дискриминационное поведение и пропаганду во встрече группового турнира с БАТЭ (0:0). На трибунах болельщики белградцев вывесили баннер в поддержку Ратко Младича. Также "Црвена Звезда" будет обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.
Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа в Москве.
SweetorOk
Ратко Младич - герой Сербии
20:49
Массарагж
ГВК
19:58
Fynbhalk
У ГВК остались ещё денежки видимо... Ну это и хорошо - наши отморозки не поедут бузить, по-крайней мере Россию не накажут за петарды на стадионе. Ну а в Москве если Гинер проколется и допустит файеристов - пусть сам и платит штрафы...
19:23
zvovs
Рюрик 09--"А как коррелируются Младич и расизм???????????????????"--18:44------------------------------------------ Он сербский нацист, но в России думают что он невинная печенька как и всякие АсадоСаддамыЫны, так что не буду спорить ни о чём.
19:15
эстонский армеец
Приятный подарок для ЦСКА и "небольшой пинок" всем "хряковским"!(
19:10
иванович52
Играть ЦСКА в Москве 21 февраля? А южней нет российских городов?
19:05
HAZELSAMARA
За сербов не будут болеть в домашней игре, зато на выездную игру поддержать их придут "мясные" идиоты.
19:01
spartak-msk
не умеет побеждать честно
18:51
Helicopter
Опять ГВК.
18:47
Рюрик 09
А как коррелируются Младич и расизм???????????????????
18:44
Jean4
Повезло конявым, игра в Сербии без зрителей это огромный козырь.
18:43
баламошка
ГВК.
18:40