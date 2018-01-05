Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет без зрителей

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет без зрителей, информирует пресс-служба УЕФА.

"Црвена Звезда": "Мы удивлены решением УЕФА"

Сербский клуб был подвергнут санкциям за проявление расизма, дискриминационное поведение и пропаганду во встрече группового турнира с БАТЭ (0:0). На трибунах болельщики белградцев вывесили баннер в поддержку Ратко Младича. Также "Црвена Звезда" будет обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа в Москве.