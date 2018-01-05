18:30 | Футбол — Лига Европы

Матч "Црвена Звезда" – ЦСКА пройдет без зрителей

Болельщики "Црвены Звезды". Фото REUTERS
Болельщики "Црвены Звезды". Фото REUTERS
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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА пройдет без зрителей, информирует пресс-служба УЕФА.

"Црвена Звезда": "Мы удивлены решением УЕФА"

Сербский клуб был подвергнут санкциям за проявление расизма, дискриминационное поведение и пропаганду во встрече группового турнира с БАТЭ (0:0). На трибунах болельщики белградцев вывесили баннер в поддержку Ратко Младича. Также "Црвена Звезда" будет обязана выплатить штраф в размере 50 тысяч евро.

Напомним, что первый матч между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Сербии. Ответная игра пройдет 21 числа в Москве.

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Материалы сюжета: Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (12)
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SweetorOk

Ратко Младич - герой Сербии

20:49

Массарагж

ГВК

19:58

Fynbhalk

У ГВК остались ещё денежки видимо... Ну это и хорошо - наши отморозки не поедут бузить, по-крайней мере Россию не накажут за петарды на стадионе. Ну а в Москве если Гинер проколется и допустит файеристов - пусть сам и платит штрафы...

19:23

zvovs

Рюрик 09--"А как коррелируются Младич и расизм???????????????????"--18:44------------------------------------------ Он сербский нацист, но в России думают что он невинная печенька как и всякие АсадоСаддамыЫны, так что не буду спорить ни о чём.

19:15

эстонский армеец

Приятный подарок для ЦСКА и "небольшой пинок" всем "хряковским"!(

19:10

иванович52

Играть ЦСКА в Москве 21 февраля? А южней нет российских городов?

19:05

HAZELSAMARA

За сербов не будут болеть в домашней игре, зато на выездную игру поддержать их придут "мясные" идиоты.

19:01

spartak-msk

не умеет побеждать честно

18:51

Helicopter

Опять ГВК.

18:47

Рюрик 09

А как коррелируются Младич и расизм???????????????????

18:44

Jean4

Повезло конявым, игра в Сербии без зрителей это огромный козырь.

18:43

баламошка

ГВК.

18:40