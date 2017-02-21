Мартин Шкртел: "Фенербахче" должен доказать, что лучше "Краснодара"

Защитник "Фенербахче" Мартин Шкртел рассчитывает на победу над "Краснодаром" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча, прошедшая в России, завершилась минимальной победой краснодарцев.

- Нас ждет очень важный матч, нам очень хочется выйти в следующий раунд турнира, и мы сделаем для этого все возможное, - цитирует ТАСС Шкртела. - Как часть команды я могу сказать, что все мы готовы к битве, готовы полностью выкладываться на поле. Это хороший шанс для нас показать свою высокую квалификацию. Мы способны на очень многое. Мы должны доказать, что лучше "Краснодара"