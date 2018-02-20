Мануэл Фернандеш: "Матч с "Ниццей" будет жарким"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш в интервью официальному сайту клуба назвал отиличтельные черты "Ниццы" перед ответной встречей 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что в первом матче железнодорожники одержали волевую победу – 3:2, три мяча забил Фернандеш.

– Что случилось в дебюте матча с "Ниццей"?

– Могло показаться, что мы обескуражены. Возникли сложности. Как команда мы выглядели неважно. Игра началась, что-то не получалось, а соперник, имеющий множество отличных игроков, сориентировался лучше. Важным моментом стало назначение пенальти. Это переломило ситуацию. Не забил бы – не простил бы себе этого.

Во втором тайме мы значительно улучшили игру. Конечно, помогло и удаление, "Ницца" подсела. В любом случае, во второй половине мы смотрелись лучше. Не было усталости, наоборот, мы шли вперед, вскрывали оборону. Это плоды хорошей работы на сборах. И при счете 2:2 уже все понимали: надо дожимать, побеждать.

Мы соскучились по болельщикам, по стадиону, – сказал Фернандеш. – Не жду теплой погоды, но матч будет жарким. Уверен, "Ницца" пойдет вперед, им нужно забивать. Посмотрим, каким будет план на игру. Надеюсь, мы продолжим так же, как во втором матче с "Ниццей".

– Какие козыри сможет предложить "Ницца" в Москве?

– Французская лига славится своей "физикой". Там всегда были сильные и быстрые игроки. Главная отличительная черта "Ниццы" – контроль мяча. Соперник может подолгу катать мяч, создавать проблемы на флангах.