23:32 23 ноября | Футбол — Лига Европы

Манчини – о матче с "Вардаром": "Зенит" мог забить больше, но и этого счета достаточно"


Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини положительно оценил игру своей команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1). При этом специалист отметил, что петербуржцы должны избегать нервных концовок.

– Выдалась хорошая игра, – сказал Манчини в послематчевом флэш-интервью. – Могли забить и больше, но и такого счета достаточно. Играть необходимо до самого конца, потому что на последних минутах случаются голы, которые делают встречу нервной. Этого нужно избегать. Убедили ли дублеры? Играть могут все.

Зенит - Вардар

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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