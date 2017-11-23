Манчини – о матче с "Вардаром": "Зенит" мог забить больше, но и этого счета достаточно"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини положительно оценил игру своей команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1). При этом специалист отметил, что петербуржцы должны избегать нервных концовок.

– Выдалась хорошая игра, – сказал Манчини в послематчевом флэш-интервью. – Могли забить и больше, но и такого счета достаточно. Играть необходимо до самого конца, потому что на последних минутах случаются голы, которые делают встречу нервной. Этого нужно избегать. Убедили ли дублеры? Играть могут все.