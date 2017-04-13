"Манчестер Юнайтед" упустил победу в игре с "Андерлехтом"

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Манчестер Юнайтед" завершился вничью – 1:1. Счет в игре на 37-й минуте открыл полузащитник гостей Генрих Мхитарян, но за четыре минуты до конца основного времени хавбек хозяев Леандер Дендокер восстановил равновесие.

Ответная встреча на "Олд Траффорд" состоится 20 апреля и начнется в 22.05 по московскому времени.

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

"Андерлехт" (Бельгия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1:1 (0:1)

Гол: Мхитарян, 37 (0:1). Дендокер, 86 (1:1).

"Андерлехт": Рубен Мартинес, Аппиа, Мбодж, Найтинк, Обрадович, Бруно (Кипчу, 58), Дендокер, Станчу (Ханни, 65), Тилеманс, Ачеампонг, Телин (Теодорчик, 75).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Мхитарян (Фосу-Менса, 90+1), Ибрагимович, Рэшфорд (Феллаини, 75).

Предупреждения: Мхитарян, 24. Кэррик, 47. Обрадович, 67. Фосу-Менса, 90+2.

Судья: Брих (Германия).

13 апреля. Брюссель. Стадион Constant Vanden Stock Stadion.

Трансляция матча "Андерлехт" – "Манчестер Юнайтед"