"Ман Сити" поздравил "Манчестер Юнайтед" с победой в Лиге Европы

"Манчестер Сити" поздравил соседей из "МЮ" с победой в Лиге Европы. В финале "красные дьяволы" обыграли "Аякс" (2:0).

"Город един", – такая запись в цветах обоих клубов появилась в Твиттере "горожан".

Напомним, что в ночь на 23 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде в "Манчестер Арене", которая, считается крупнейшим крытым стадионом в странах Евросоюза и вмещает 21 тысячу человек, произошел теракт. В результате взрыва погибло больше 20 человек. Около 60 людей получили различные травмы.

Трансляция матча "Аякс" - "МЮ"