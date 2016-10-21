Люсьен Фавр: "Поражение "Краснодара" от "Шальке" - идеальный вариант для "Ниццы"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр рад, что его команда обыграла "Зальцбург" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы, а в другой встрече группы "Краснодар" уступил "Шальке" (0:1). Французский клуб набрал первые очки и теперь отстает от идущей на втором месте в таблице российской команды на 3 очка.

- Победа "Ниццы" и поражение "Краснодара" от "Шальке" - идеальный вариант, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Наши надежды на выход в плей-офф продолжают жить. Тем не менее, будем работать поступательно - матч за матчем. Победа сегодня была очень важна, чтобы сохранить шансы остаться в борьбе за плей-офф. Теперь мы собираемся сосредоточиться на игре с "Метцем", а уже только потом начинать думать о следующей игре в Лиге Европы (3 ноября во Франции с "Зальцбургом". - Прим. "СЭ").