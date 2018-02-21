Люсьен Фавр: "Не думаю, что матч "Локомотив" - "Ницца" будет перенесен"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива" отметил, что его команде надо четче сыграть в важные моменты встречи. Специалист также добавил, что не исключает возможного изменения тактической схемы с 4-3-3.

– Для нас необычно много снега, – сказал Фавр. – Но мы играем в феврале. Температура может быть минут пятнадцать – минус восемнадцать, но надо играть несмотря ни на что.

– Перенос матча исключен, на ваш взгляд?

– Не думаю, что он будет перенесен.

– Ваш коллега сказал, что матч для него начинается при счете 0:0. А как для вас?

– Он прав, но мы знаем, что на самом деле счет 2:3. Исходные данные нам известны и мы будем исходить из этого.

– Перед прошлым матчем вы говорили, что важно не получить пенальти и красную карточку. Может теперь стоит расслаблено сыграть?

– Мы уже один раз расслабились. Нам надо четче сыграть в важные моменты матча.

– Не думаете ли менять тактическую схему 4-3-3?

– В прошлом такие попытки были и этого нельзя исключать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч "Локомотив" – "Ницца" состоится 22 февраля и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.