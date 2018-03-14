Лунев тренируется в общей группе, Кузяев - индивидуально

В среду, 14 марта, "Зенит" проводит открытую тренировку накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг". Без ограничений работает голкипер Андрей Лунев, получивший повреждение на разминке перед игрой 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0).

Полузащитник Далер Кузяев, которого заменили из-за травмы в той же встрече, занимается отдельно от общей группы с тренером по физподготовке. (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, матч "Зенит" - "Лейпциг" состоится 15 марта и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.