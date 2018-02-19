"Локомотив" готов перенести матч с "Ниццей" в Сочи

"Локомотив" готов провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Ниццей" на стадионе "Фишт" в Сочи. Игра должна состояться 22 февраля в Москве. По прогнозам синоптиков, в четверг ночью температура в столице опустится до -23 градусов, а днем - до -15.

- У нас запасное поле в Сочи, если скажут, поедем играть туда. В Сочи можно играть, никаких вопросов с этим не возникнет, - цитирует ТАСС со ссылкой на главного тренера "Локо" Юрия Семина.

В пресс-службе клуба заявили, что в "Локомотиве" следят за погодой и на данный момент считают ее приемлемой для игры. По словам представителей УЕФА, фиксированной температуры, при которой нельзя проводить игры, нет, но в случае температуры ниже 15 градусов мороза встреча проводится при согласии обеих сторон.

В первой игре "Локомотив" одержал выездную победу со счетом 3:2. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию ответного матча.