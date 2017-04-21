"Лион" по пенальти прошел "Бешикташ"

"Бешикташ" обыграл "Лион" в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы - 2:1. На дубль Андерсона Талиски голом ответил Александр Ляказетт. Этого не хватило туркам, чтобы пройти в полуфинал, так как первый поединок завершился с тем же счетом в пользу францзов. Игра перешла в серию пенальти, победитель которой был выявлен с восьмой попытки. Удачливее был "Лион" - победный удар на счету Максима Гоналона.

Лига Европы

1/4 финала

Ответный матч

"Бешикташ" - "Лион" - 2:1 д.в. (1:1, 1:0, 0:0). Пенальти - 6:7

Голы: Талиска, 27 (1:0). Ляказетт, 34 (1:1). Талиска, 58 (2:1).

Серия пенальти: Бабел - 1:0. Фекир - 1:1. Дженк - 2:1. Толиссо - 2:2. Хатчинсон - 3:2. Геззаль - 3:3. Арслан - 4:3. Рыбус - 4:4. Талиска - 5:4. Вальбуэна - 5:5. Неджип Уйсал - 6:5. Диакаби - 6:6. Тошич - 6:6 (вратарь). Жалле - 6:6 (мимо). Митрович - 6:6 (вратарь). Гоналон - 6:7.

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Гекхан Генюл, Митрович, Тошич, Адриану (Бек, 77), Куарежма (Арслан, 117), Огузхан (Неджип Уйсал, 94), Хатчинсон, Талиска, Бабел, Дженк.

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Нкулу, Диакаби, Морель (Рыбус, 120+2), Гоналон, Тузар, Толиссо, Корне (Фекир, 77), Ляказетт (Геззаль, 91), Вальбуэна.

Предупреждения: Адриану, 29. Гоналон, 32. Тошич, 78. Гекхан Генюл, 119.

Судья: Мажич (Сербия).

20 апреля. Стамбул. Стадион "Vodafone Arena".

Первый матч: 1:2.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Бешикташ" - "Лион"