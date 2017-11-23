Леандро Паредес: "Голы Кокорина могут привести "Зенит" к максимальному результату"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Вардара" отметил, что команда не делит турниры на важные и второстепенные. По его словам, питерцам важно, что в Лиге Европы часто забивает Александр Кокорин.

– Ваш товарищ Эмилиано Ригони регулярно забивает в Европе, но никак не может открыть счет голам в чемпионате России. Есть объяснение, почему так происходит?

– Не знаю. Так сложились обстоятельства. Поверьте, мы не делим турниры на важные и второстепенные и не выбираем, где забивать больше, а где меньше. Просто так складывались матчи, в которых ему не удалось отличиться. Надеюсь, скоро он будет забивать во всех матчах подряд.

– Кокорин возглавляет список бомбардиров Лиги Европы с восемью голами. Его успехи – еще одна мотивация для всей команды?

– Да, нам важно, что он часто забивает. Это говорит о том, что вся команда выполняет свою работу на отлично. Постараемся помочь ему стать лучшим бомбардиром Лиги Европы. Голы Кокорина могут привести нас к максимальному результату. (Егор БЫЧКОВ, Серегей ЯРЕМЕНКО)

Полное интервью Леандро Паредеса