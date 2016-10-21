Кристоф Галтье: "Очень доволен победой над "Габалой"

Главный тренер "Сент-Этьена" Кристоф Галтье остался доволен победой над "Габалой" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0). Напомним, что французский специалист ранее был дисквалифицирован за свое поведение, поэтому не смог руководить своей командой со скамейки запасных в этой встрече.

- Я очень доволен победой, хотя предпочел бы, чтобы мы выиграли, уверенно реализовав одну из наших многочисленных атак, - цитирует пресс-служба клуба Галтье. - Иногда нам просто не хватало осознанности в завершающих стадиях атак. Тем не менее, было ажно сегодня выиграть. Матчи в Лиге Европы очень сложные.

В целом, по сравнению с нашими последними играми, сегодня у нас было гораздо больше возможностей для взятия ворот. Мы имели превосходство над "Габалой". Но надо что-то делать с атакой. Правильные действия перед воротами соперника - ключ к успеху. Я думаю, что путевка в плей-офф будет разыграна между тремя командами с 5 очками.

Я для себя многое отметил, наблюдая за игрой не со скамейки запасных. С точки зрения эмоций, конечно, ничего не чувствуешь в таких ситуациях. Смотреть матч по телевизору не очень приятно.