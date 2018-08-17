Кристиан Нобоа: "До сих пор не знаем, как удалось обыграть "Динамо" с таким счетом"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после победы над минским "Динамо" (8:1 дополнительное время) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что игроки до сих пор не знают, как удалось выиграть с таким крупным счетом. В первой встрече российская команда уступила - 0:4.

- До сих пор мы не знаем, как удалось обыграть "Динамо" с таким счетом, - цитирует ТАСС Нобоа. - Самое главное, что мы выиграли, вышли в следующий раунд. После второго гола мы начали чувствовать, что еще можно победить. После удаления мы посмотрели друг на друга, подумали, мол, мы ничего не потеряем, надо идти вперед.