"Краснодар" вышел в групповой турнир Лиги Европы

"Партизани" и "Краснодар" сыграли вничью в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Российская команда прошла албанскую за счет победы в первой игре и вышла в группой турнир.

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет завтра.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Партизани" (Албания) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 0:0

"Партизани": Ходжа, Ибрахими, Атанда, Красничи, Фейзуллаху (Барди, 64), Вила, Траши (Ватникай, 74), Батха, Рамадани (Бертони, 22), Торасса, Экубан.

"Краснодар": Синицын, Быстров, Гранквист, Мартынович, Петров, Подберезкин (Енджейчик, 46), Эбуэ, Торбинский, Перейра (Ахмедов, 46), Жоаузинью, Ари (Воробьев, 64).

Предупреждения: Перейра, 31. Торбинский, 45. Эбуэ, 50. Воробьев, 66.

Судьи: КЕХЛЕТ, Рикс, Серенсен (все Дания).

Первый матч – 0:4.

Трансляция матча