"Краснодар" вышел в групповой турнир Лиги Европы

"Партизани" и "Краснодар" сыграли вничью в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Российская команда прошла албанскую за счет победы в первой игре и вышла в группой турнир.
Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет завтра.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответный матч
"Партизани" (Албания) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 0:0
"Партизани": Ходжа, Ибрахими, Атанда, Красничи, Фейзуллаху (Барди, 64), Вила, Траши (Ватникай, 74), Батха, Рамадани (Бертони, 22), Торасса, Экубан.
"Краснодар": Синицын, Быстров, Гранквист, Мартынович, Петров, Подберезкин (Енджейчик, 46), Эбуэ, Торбинский, Перейра (Ахмедов, 46), Жоаузинью, Ари (Воробьев, 64).
Предупреждения: Перейра, 31. Торбинский, 45. Эбуэ, 50. Воробьев, 66.
Судьи: КЕХЛЕТ, Рикс, Серенсен (все Дания).
Первый матч – 0:4.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/qualify/-4/
victor
Кубанцы! Берите пример с Мужиков - Ростова! Сс ...и!
23:14 25 августа
bep77
Вот так, бычочки, теряют авторитет... Аукнется вам!
23:13 25 августа
bep77
Доктор-Ч, не-е-е, у него тока конец!
23:12 25 августа
Vasildorf
Днищем была игра с мясными. Видимо поэтому играли рационально. Первый тайм - тоска зелёная, да. Второй был поинтереснее, но партизанский вратарь поймал кураж, да и задач по РПФЛ с клуба никто не снимал, в конце концов матч с паровозами важнее.
23:02 25 августа
Фуля
Могли бы за допочко для России и поупираться.
22:42 25 августа
МачоМэн
вратарь тащил, лучший игрок матча
22:38 25 августа
SIZ170
...... полтора часа шли)))) ПОЗОРИЩЕЕЕ!!!! такое ДНО не обыграть это нечто....
22:35 25 августа
Доктор-Ч
После такого позора, Кононов наверное пустит себе пулю в лоб, если конечно у него присутствует мужское начало.
22:29 25 августа