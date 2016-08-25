22:21 25 августа | ФУТБОЛ — Лига Европы

"Краснодар" вышел в групповой турнир Лиги Европы

0
0
0
8

"Партизани" и "Краснодар" сыграли вничью в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Российская команда прошла албанскую за счет победы в первой игре и вышла в группой турнир.

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет завтра.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответный матч

"Партизани" (Албания) – "КРАСНОДАР" (Россия) – 0:0

"Партизани": Ходжа, Ибрахими, Атанда, Красничи, Фейзуллаху (Барди, 64), Вила, Траши (Ватникай, 74), Батха, Рамадани (Бертони, 22), Торасса, Экубан.

"Краснодар": Синицын, Быстров, Гранквист, Мартынович, Петров, Подберезкин (Енджейчик, 46), Эбуэ, Торбинский, Перейра (Ахмедов, 46), Жоаузинью, Ари (Воробьев, 64).

Предупреждения: Перейра, 31. Торбинский, 45. Эбуэ, 50. Воробьев, 66.

Судьи: КЕХЛЕТ, Рикс, Серенсен (все Дания).

Первый матч – 0:4.

Трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/qualify/-4/

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

victor

Кубанцы! Берите пример с Мужиков - Ростова! Сс ...и!

23:14 25 августа

bep77

Вот так, бычочки, теряют авторитет... Аукнется вам!

23:13 25 августа

bep77

Доктор-Ч, не-е-е, у него тока конец!

23:12 25 августа

Vasildorf

Днищем была игра с мясными. Видимо поэтому играли рационально. Первый тайм - тоска зелёная, да. Второй был поинтереснее, но партизанский вратарь поймал кураж, да и задач по РПФЛ с клуба никто не снимал, в конце концов матч с паровозами важнее.

23:02 25 августа

Фуля

Могли бы за допочко для России и поупираться.

22:42 25 августа

МачоМэн

вратарь тащил, лучший игрок матча

22:38 25 августа

SIZ170

...... полтора часа шли)))) ПОЗОРИЩЕЕЕ!!!! такое ДНО не обыграть это нечто....

22:35 25 августа

Доктор-Ч

После такого позора, Кононов наверное пустит себе пулю в лоб, если конечно у него присутствует мужское начало.

22:29 25 августа

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ