"Краснодар" начнет Лигу Европы выездом в Турцию, "Севилья" приедет в Россию в октябре

Стало известно расписание матчей "Краснодара" в Лиге Европы. Команда начнет выступления в групповом турнире выездным матчем с турецким "Акхисаром" 20 сентября.
Во втором туре "быки" сыграют с "Севильей" дома, в третьем - против бельгийского "Стандарда" на выезде.
20 сентября
"Акхисар" - "Краснодар"
"Севилья" - "Стандард"
4 октября
"Краснодар" - "Севилья"
"Стандард" - "Акхисар"
25 октября
"Стандард" - "Краснодар"
"Севилья" - "Акхисар"
8 ноября
"Краснодар" - "Стандард"
"Акхисар" - "Севилья"
29 ноября
"Стандард" - "Севилья"
"Краснодар" - "Акхисар"
13 декабря
"Севилья" - "Краснодар"
"Акхисар" - "Стандард"