"Краснодар" начнет Лигу Европы выездом в Турцию, "Севилья" приедет в Россию в октябре

Стало известно расписание матчей "Краснодара" в Лиге Европы. Команда начнет выступления в групповом турнире выездным матчем с турецким "Акхисаром" 20 сентября.

Во втором туре "быки" сыграют с "Севильей" дома, в третьем - против бельгийского "Стандарда" на выезде.

20 сентября

"Акхисар" - "Краснодар"

"Севилья" - "Стандард"

4 октября

"Краснодар" - "Севилья"

"Стандард" - "Акхисар"

25 октября

"Стандард" - "Краснодар"

"Севилья" - "Акхисар"

8 ноября

"Краснодар" - "Стандард"

"Акхисар" - "Севилья"

29 ноября

"Стандард" - "Севилья"

"Краснодар" - "Акхисар"

13 декабря

"Севилья" - "Краснодар"

"Акхисар" - "Стандард"