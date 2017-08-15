Краневиттер полетел с "Зенитом" на матч против "Утрехта"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил список из 22 футболистов, которые в составе команды отправились в Голландию на первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Среди игроков оказался новичок сине-бело-голубых Матиас Краневиттер.

Полностью заявка "Зенита" на матч:

вратарь – Лунев, Лодыгин, Кержаков;

защитники – Кришито, Маммана, Анюков, Нету, Смольников, Иванович, Карпов, Терентьев, Жирков;

полузащитники – Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Нобоа, Шатов;

нападающие – Дзюба, Кокорин, Дриусси, Полоз.

Напомним, что матч состоится 16 августа, начало игры – в 19. 00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи