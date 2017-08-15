10:36 | Футбол — Лига Европы

Краневиттер полетел с "Зенитом" на матч против "Утрехта"

3

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил список из 22 футболистов, которые в составе команды отправились в Голландию на первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Среди игроков оказался новичок сине-бело-голубых Матиас Краневиттер.

Полностью заявка "Зенита" на матч:

вратарь – Лунев, Лодыгин, Кержаков;

защитники – Кришито, Маммана, Анюков, Нету, Смольников, Иванович, Карпов, Терентьев, Жирков;

полузащитники – Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Нобоа, Шатов;

нападающие – Дзюба, Кокорин, Дриусси, Полоз.

Напомним, что матч состоится 16 августа, начало игры – в 19. 00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-15-zenit-otpravilsya-v-gollandiyu-.htm

3
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Я за ЗОЖ

Карпов это центральный защитник из Зенита-2!

12:20

Странно все это

Что за мифический Карпов? В каждой заявке есть, а нигде его не видно

11:45

баламошка

Тогда ошибка логопеда точно не будет комментировать.

10:40