Краневиттер полетел с "Зенитом" на матч против "Утрехта"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини огласил список из 22 футболистов, которые в составе команды отправились в Голландию на первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта". Среди игроков оказался новичок сине-бело-голубых Матиас Краневиттер.
Полностью заявка "Зенита" на матч:
вратарь – Лунев, Лодыгин, Кержаков;
защитники – Кришито, Маммана, Анюков, Нету, Смольников, Иванович, Карпов, Терентьев, Жирков;
полузащитники – Паредес, Краневиттер, Ерохин, Кузяев, Нобоа, Шатов;
нападающие – Дзюба, Кокорин, Дриусси, Полоз.
Напомним, что матч состоится 16 августа, начало игры – в 19. 00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-15-zenit-otpravilsya-v-gollandiyu-.htm
Я за ЗОЖ
Карпов это центральный защитник из Зенита-2!
12:20
Странно все это
Что за мифический Карпов? В каждой заявке есть, а нигде его не видно
11:45
баламошка
Тогда ошибка логопеда точно не будет комментировать.
10:40