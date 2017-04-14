Корентен Толиссо: "Тренер сказал, чтобы мы сосредоточились на игре, а не болельщиках"

Полузащитник "Лиона" Корентен Толиссо после первого четвертьфинала Лиги Европы против "Бешикташа" (2:1) отметил, что команде было сложно сосредоточиться на игре после того, как турецкие фанаты устроили беспорядки на стадионе. По его словам, французские футболисты смогли прийти в себя только ко второму тайму.

- Тренер перед матчем сказал, чтобы мы сосредоточились на игре, а не на трибунах, - приводит L'Equipe слова Толиссо. - Изо всех сил старались начать хорошо, но этого не вышло. Зато показали свой футбол во втором тайме, поэтому заслужили победу.

Напомним, перед началом матча большое число поклонников французского клуба выбежало на поле. Болельщики были вынуждены пойти на такой шаг, поскольку их сектор атаковали и забрасывали петардами фанаты "Бешикташа". Начало матча было отложено, а полиции понадобилось время, чтобы взять ситуацию на стадионе "Парк Олимпик Лион" под свой контроль. В Лионе в течение всего дня турецкие фанаты вели себя агрессивно и постоянно устраивали столкновения с полицией.