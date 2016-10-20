Коноплянка - автор первого клубного гола на новом стадионе "Краснодара"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка открыл счет в матче группового турнира Лиги Европы против "Краснодара". Украинский хавбек отличился на 11-й минуте, став автором первого гола на клубном уровне на новом стадионе "быков".

Отметим, что этот гол стал первым в составе "Шальке" для Коноплянки, арендованного у "Севильи".

Трансляция матча "Краснодар" – "Шальке"