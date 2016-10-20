Коноплянка - автор первого клубного гола на новом стадионе "Краснодара"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка открыл счет в матче группового турнира Лиги Европы против "Краснодара". Украинский хавбек отличился на 11-й минуте, став автором первого гола на клубном уровне на новом стадионе "быков".
Отметим, что этот гол стал первым в составе "Шальке" для Коноплянки, арендованного у "Севильи".
Contr
Героям саван!!!
21:14
цска 19781978
Коноплянка хорошо пробил
21:08
ВеликийПашаБуре
Окраина _____________________ Слава Фенербахче!!!!!!
20:59
цска 19781978
Угля ,бы пожелал
20:51
цска 19781978
Какой Слава?
20:50
ФЕНЕРБАХЧЕ
СЛАВА УКРАИНЕ!!!
20:41
цска 19781978
Аншлаг пока в обороне Краснодара из игроков Шальке 04.
20:38
MITLIX
где обещанный аншлаг?
20:22