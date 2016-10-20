20:13 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Коноплянка - автор первого клубного гола на новом стадионе "Краснодара"

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Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка открыл счет в матче группового турнира Лиги Европы против "Краснодара". Украинский хавбек отличился на 11-й минуте, став автором первого гола на клубном уровне на новом стадионе "быков".

Отметим, что этот гол стал первым в составе "Шальке" для Коноплянки, арендованного у "Севильи".

Трансляция матча "Краснодар" – "Шальке"

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Contr

Героям саван!!!

21:14

цска 19781978

Коноплянка хорошо пробил

21:08

ВеликийПашаБуре

Окраина _____________________ Слава Фенербахче!!!!!!

20:59

цска 19781978

Угля ,бы пожелал

20:51

цска 19781978

Какой Слава?

20:50

ФЕНЕРБАХЧЕ

СЛАВА УКРАИНЕ!!!

20:41

цска 19781978

Аншлаг пока в обороне Краснодара из игроков Шальке 04.

20:38

MITLIX

где обещанный аншлаг?

20:22

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