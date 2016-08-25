23:44 25 августа | ФУТБОЛ — Лига Европы

Команды Божовича и Билича не смогли пробиться в групповой турнир Лиги Европы

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"Црвена Звезда" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы не смогла переиграть "Сассуоло" (1:1). Таким образом, в групповой турнир прошла итальянская команда, победившая в первой встрече со счетом 3:0. Напомним, что белградский клуб возглавляет Миодраг Божович, ранее работавший с "Амкаром", "Ростовом", "Локомотивом", "Москвой" и "Динамо".

В другом матче "Вест Хэм", возглавляемый другим экс-тренером "Локомотива" Славеном Биличем, потерпел поражение от "Астры" (0:1) и также завершил выступления в ерокубке.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Сассуоло" (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: Берарди, 28 (0:1). Катаи, 54 (1:1).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Лирола, Бьондини, Данкан, Маньянелли, Матри (Тротта, 83), Берарди (Летшерт, 72), Политано (Фальчинелли, 62).

Предупреждение: Маньянелли, 49.

Первый матч - 0:3.

"Вест Хэм Юнайтед" (Англия) - "Астра" (Румыния) - 0:1 (0:1)

Гол: Фелипе Тейшейра, 45.

"Вест Хэм": Рэндолф, Огбонна, Рид, Бирам, Берк (Коллинс, 88), Куяте, Нордтвейт (Валенсия, 46), Антонио, Обианг, Гекхан Тере, Кальери (Флетчер, 61).

Предупреждения: Рид, 28. Коллинс, 90. Антонио, 90+1. Бирам, 90+2.  

Первый матч - 1:1.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/calendar/tours/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Marchello1980

lokofanat--Это не проклятье,это ж@поногость)))

14:07

sergey.v1968

Вест Хэм второй год подряд одним и тем же пленным румынам сливает, причём в предвариловке. Есть ощущение, что в Англии среди участников еврокубков появился свой Спартак

11:34

tryam

Билич наслушался Федуна, слил еврокубки ради чемпионства?

01:05

lokofanat

Чтож за проклятье у молотобойцев с этой Астрой...Второй год подряд на одном и том же этапе с ними оступаются...

00:26

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