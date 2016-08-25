Команды Божовича и Билича не смогли пробиться в групповой турнир Лиги Европы

"Црвена Звезда" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы не смогла переиграть "Сассуоло" (1:1). Таким образом, в групповой турнир прошла итальянская команда, победившая в первой встрече со счетом 3:0. Напомним, что белградский клуб возглавляет Миодраг Божович , ранее работавший с "Амкаром", "Ростовом", "Локомотивом", "Москвой" и "Динамо" .

В другом матче "Вест Хэм", возглавляемый другим экс-тренером "Локомотива" Славеном Биличем, потерпел поражение от "Астры" (0:1) и также завершил выступления в ерокубке.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Сассуоло" (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: Берарди, 28 (0:1). Катаи, 54 (1:1).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Ачерби, Лирола, Бьондини, Данкан, Маньянелли, Матри (Тротта, 83), Берарди (Летшерт, 72), Политано (Фальчинелли, 62).

Предупреждение: Маньянелли, 49.

Первый матч - 0:3.

"Вест Хэм Юнайтед" (Англия) - "Астра" (Румыния) - 0:1 (0:1)

Гол: Фелипе Тейшейра, 45.

"Вест Хэм": Рэндолф, Огбонна, Рид, Бирам, Берк (Коллинс, 88), Куяте, Нордтвейт (Валенсия, 46), Антонио, Обианг, Гекхан Тере, Кальери (Флетчер, 61).

Предупреждения: Рид, 28. Коллинс, 90. Антонио, 90+1. Бирам, 90+2.

Первый матч - 1:1.