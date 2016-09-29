22:34 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Кокорин вывел "Зенит" вперед в матче с АЗ

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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на 26-й минуте домашнего матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы против АЗ вывел свою команду вперед – 1:0. Для российского форварда этот мяч стал 69-м в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча "Зенит" - АЗ

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Al Rains

Надо же мимо отработанного вратаря попал...случайно

22:42

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