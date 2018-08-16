Кокорин вновь подшутил над Дзюбой. И Кержаковым

Восстанавливающийся от травмы нападающий "Зенита" Александр Кокорин в сториз Инстаграма опубликовал фотографию со своей автограф-сессии на стадионе "Санкт-Петербург". На снимке он заменил свое лицо портретом партнера по команде Артема Дзюбы.

"Спасибо всем, кто пришел. Особенно моих двух друзей был рад видеть", – написал Кокорин, отметив на фотографии Дзюбу и экс-форварда питерцев Александра Кержакова.

Напомним, в эти минуты "Зенит" проводит ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы против минского "Динамо" (1:0 – к 50-й минуте). Первая игра завершилась разгромной победой минчан – 4:0.