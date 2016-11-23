Кокорин тренируется по индивидуальной программе

Александр КОКОРИН, ДАННИ и Игорь СМОЛЬНИКОВ тренируются по индивидуальной программе. Фото Сергей ЦИММЕРМАН, "СЭ"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" занимается по индивидуальной программе, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Форвард бегает вокруг поля.

Совместно с 25-летним россиянином занимается хавбек Данни, который продолжает восстанавливаться от разрыва крестообразных связок, и защитник Игорь Смольников.

Также индивидуально тренируется полузащитник Олег Шатов. Юрий Жирков вернулся в общую группу. Напомним, "Зенит" и "Маккаби" сыграют завтра. Начало игры - в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Зенит" - "Маккаби"