"Клоун!". Болельщики "Рейнджерс" недовольны удалением Морелоса в матче с "Уфой"

Болельщики "Рейнджерс" остро критикуют нападающего Альфредо Морелоса за удаление в матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против "Уфы".

- Надеюсь, французские команды еще интересуются им. Так он может вернуть деньги от Лиги Европы, которые мы, возможно, потеряли, - пишет один из болельщиков в Твиттере.

- Глупый Морелос. Ну и клоун!, - пишут другие поклонники "Рейнджерс". Отметим, что после удаления Джонатона Флэнагана на 66-й минуте шотландский клуб остался вдевятером.