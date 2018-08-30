18:31 | Футбол — Лига Европы

"Клоун!". Болельщики "Рейнджерс" недовольны удалением Морелоса в матче с "Уфой"


Болельщики "Рейнджерс" остро критикуют нападающего Альфредо Морелоса за удаление в матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против "Уфы".

- Надеюсь, французские команды еще интересуются им. Так он может вернуть деньги от Лиги Европы, которые мы, возможно, потеряли, - пишет один из болельщиков в Твиттере.

- Глупый Морелос. Ну и клоун!, - пишут другие поклонники "Рейнджерс". Отметим, что после удаления Джонатона Флэнагана на 66-й минуте шотландский клуб остался вдевятером.

Уфа - Рейнджерс

 

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34.6%
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58.7%
Только "Уфа" пройдет "Рейнджерс"
1.7%
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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/

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