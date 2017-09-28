Киевское "Динамо" обыграло "Партизан", уступая в счете 0:2

Киевское "Динамо" в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграло сербский "Партизан" - 3:2. Украинцы уступали после первого тайма со счетом 0:2. Во второй половине дубль сделал Жуниор Мораес, еще один гол на счету Виталия Буяльского.

В другом поединке группы В албанский "Скендербеу" сыграл вничью со швейцарским "Янг Бойз" - 1:1. После двух туров в этом квартете лидирует "Динамо" с 6-ю очками.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа B

"Партизан" (Сербия) - "Динамо" К (Украина) - 2:3 (2:0)

Голы: Ожегович, 34 (1:0). Тавамба, 42 (2:0). Мораес, 54 - с пенальти (2:1). Буяльский, 68 (2:2). Мораес, 84 (2:3).

"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Милетич II, Остоич, Милетич I, Сума (Пантич, 75), Эвертон Луиз, Радин, Ожегович (Йованович, 79), Янкович, Тавамба.

"Динамо": Коваль, Кадар, Вида, Пиварич, Кендзера, Гармаш, Сидорчук, Буяльский, Цыганков (Мораес, 46), Кравец (Беседин, 46), Гонсалес (Морозюк, 90).

Предупреждения: Кравец, 29. Янкович, 47. Эвертон Луиз, 63. Буяльский, 79. Тавамба, 84.

Судья: Муэн (Норвегия).

28 сентября. Белград. Стадион "FK Partizan".

"Скендербеу" (Албания) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1 (0:0)

Голы: А.Соу, 65 (1:0). Ассале, 72 (1:1).

"Скендербеу": Шехи, Вангели, Алити, Яшаника, Мичи, Музака (Дита, 77), Сахити (Нимага, 67), Лилай, Гавазай (Таку, 20), А.Соу, Аденийи.

"Янг Бойз": фон Балльмоос, фон Берген, Бюрки, Вютрих, Йосс (Мбабу, 76), Эбишер, Сулеймани (Нсаме, 70), Саного, Шик (Фасснахт, 70), Ассале, Нгамале.

Предупреждения: Ассале, 31. Нимага, 86.

Судья: Блом (Голландия).

28 сентября. Эльбасан. Стадион "Elbasan (Ruzhdi Bizhuta)".