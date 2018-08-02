"Кайрат" Аршавина вышел в 3-й раунд отбора Лиги Европы

"Кайрат" на выезде проиграл АЗ (1:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы, но вышел в следующую стадию турнира. В первой игре клуб из Казахстана обыграл голландцев со счетом 2:0.

Отметим, что в составе победителей в стартовом составе вышел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. Он был заменен на 80-й минуте встречи.

В 3-м раунде "Кайрат" встретится с чешской "Сигмой".

Также в 3-й раунд второго по значимости еврокубка вышли "Бордо", "Дюделанж", юрмальский "Спартак", "Рейнджерс", "Сарпсборг", "Олимпия", "Маккаби" из Тель-Авива и "Ягеллония".

Лига Европы

2-й отборочный раунд

"АЗ" (Голландия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1 (1:1)

Голы: Исламхан, 28 - с пенальти (0:1). Тил, 41 (1:1). Копмейнерс, 90+4 - с пенальти (2:1).

Судья: Мецкаровски (Македония).

Алкмар. Стадион AFAS Stadion (DSB Stadion).

"Крусейдерс" (Северная Ирландия) - "Олимпия Л" (Словения) - 1:1 (1:1)

Голы: Капун, 15 (0:1). Хитли, 41 (1:1).

Судья: Драхта (Австрия).

Белфаст. Стадион Seaview.

"Раднички Н" (Сербия) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 2:2 (1:2)

Голы: Панков, 33 - в свои ворота (0:1). Атар, 38 (0:2). Станисавлевич, 44 (1:2). Станисавлевич, 58 (2:2).

Судья: Ренвий (Франция).

Ниш. Стадион Cair Stadium.

"Дрита" (Косово) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1 (1:0)

Голы: Лимани, 26 (1:0). Штумпф, 46 (1:1).

Удаление: Мустафа (Д), 88.

Судья: Тюкгорд (Дания).

Косовска-Митровица. Стадион Olympic Stadium Adem Jashari.

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Осиек" (Хорватия) - 1:1 (0:0)

Голы: Катич, 53 (1:0). Голдсон, 89 - в свои ворота (1:1).

Судья: Хиглер (Голландия).

Глазго. Стадион Ibrox Stadium.

"Риу Аве" (Португалия) - "Ягеллония" (Польша) - 4:4 (2:1)

Голы: Шеридан, 6 (0:1). Галену, 27 (1:1). Галену, 45+2 (2:1). Романчук, 56 (2:2). Желсон Дала, 63 (3:2). Поспишил, 72 (3:3). Романчук, 79 (3:4). Фуртадо, 84 (4:4).

Судья: Ди Белло (Италия).

Вила-ду-Конди. Стадион do Rio Ave Futebol Clube.

"Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Спартак Ю" (Латвия) - 0:3 (0:2)

Голы: Смит, 26 (0:1). Агирре, 45+2 (0:2). Смит, 65 (0:3).

Предупреждение: Риджини, 29.

Удаление: Риджини (Л), 32.

Судья: Сант (Мальта).

Форли. Стадион Tullo Morgagni.

"Сарпсборг 08" (Норвегия) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) - 1:0 (1:0)

Гол: Мортенсен, 31.

Судья: Шнайдер (Франция).

Сарпсборг. Стадион Sarpsborg.

"Бордо" (Франция) - "Вентспилс" (Латвия) - 2:1 (1:0)

Голы: Камано, 9 (1:0). Кунде, 48 (2:0). Акиньеми, 66 (2:1).

Судья: Мигел (Португалия).

Бордо. Стадион Matmut Atlantique.

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