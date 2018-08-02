"Кайрат" Аршавина вышел в 3-й раунд отбора Лиги Европы

"Кайрат" на выезде проиграл АЗ (1:2) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы, но вышел в следующую стадию турнира. В первой игре клуб из Казахстана обыграл голландцев со счетом 2:0.
Отметим, что в составе победителей в стартовом составе вышел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. Он был заменен на 80-й минуте встречи.
В 3-м раунде "Кайрат" встретится с чешской "Сигмой".
Также в 3-й раунд второго по значимости еврокубка вышли "Бордо", "Дюделанж", юрмальский "Спартак", "Рейнджерс", "Сарпсборг", "Олимпия", "Маккаби" из Тель-Авива и "Ягеллония".
Лига Европы
2-й отборочный раунд
"АЗ" (Голландия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1 (1:1)
Голы: Исламхан, 28 - с пенальти (0:1). Тил, 41 (1:1). Копмейнерс, 90+4 - с пенальти (2:1).
Судья: Мецкаровски (Македония).
Алкмар. Стадион AFAS Stadion (DSB Stadion).
"Крусейдерс" (Северная Ирландия) - "Олимпия Л" (Словения) - 1:1 (1:1)
Голы: Капун, 15 (0:1). Хитли, 41 (1:1).
Судья: Драхта (Австрия).
Белфаст. Стадион Seaview.
"Раднички Н" (Сербия) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 2:2 (1:2)
Голы: Панков, 33 - в свои ворота (0:1). Атар, 38 (0:2). Станисавлевич, 44 (1:2). Станисавлевич, 58 (2:2).
Судья: Ренвий (Франция).
Ниш. Стадион Cair Stadium.
"Дрита" (Косово) - "Дюделанж" (Люксембург) - 1:1 (1:0)
Голы: Лимани, 26 (1:0). Штумпф, 46 (1:1).
Удаление: Мустафа (Д), 88.
Судья: Тюкгорд (Дания).
Косовска-Митровица. Стадион Olympic Stadium Adem Jashari.
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Осиек" (Хорватия) - 1:1 (0:0)
Голы: Катич, 53 (1:0). Голдсон, 89 - в свои ворота (1:1).
Судья: Хиглер (Голландия).
Глазго. Стадион Ibrox Stadium.
"Риу Аве" (Португалия) - "Ягеллония" (Польша) - 4:4 (2:1)
Голы: Шеридан, 6 (0:1). Галену, 27 (1:1). Галену, 45+2 (2:1). Романчук, 56 (2:2). Желсон Дала, 63 (3:2). Поспишил, 72 (3:3). Романчук, 79 (3:4). Фуртадо, 84 (4:4).
Судья: Ди Белло (Италия).
Вила-ду-Конди. Стадион do Rio Ave Futebol Clube.
"Ла Фиорита" (Сан-Марино) - "Спартак Ю" (Латвия) - 0:3 (0:2)
Голы: Смит, 26 (0:1). Агирре, 45+2 (0:2). Смит, 65 (0:3).
Предупреждение: Риджини, 29.
Удаление: Риджини (Л), 32.
Судья: Сант (Мальта).
Форли. Стадион Tullo Morgagni.
"Сарпсборг 08" (Норвегия) - "Санкт-Галлен" (Швейцария) - 1:0 (1:0)
Гол: Мортенсен, 31.
Судья: Шнайдер (Франция).
Сарпсборг. Стадион Sarpsborg.
"Бордо" (Франция) - "Вентспилс" (Латвия) - 2:1 (1:0)
Голы: Камано, 9 (1:0). Кунде, 48 (2:0). Акиньеми, 66 (2:1).
Судья: Мигел (Португалия).
Бордо. Стадион Matmut Atlantique.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-3/
- Маккаби Тель-Авив (Футбол)
- Андрей Аршавин
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