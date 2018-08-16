"Кайрат" Аршавина уступил "Сигме" и вылетел из Лиги Европы

"Кайрат" на своем поле уступил чешской "Сигме" (1:2) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. В первом матче чешский клуб также победил - 2:0.

Российский полузащитник хозяев Андрей Аршавин вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. У казахстанского клуба были удалены с поля Жуан Фелипе и Изаэл. Таким образом, "Сигма" прошла в следующий раунд, где сыграет с победителем противостояния между "Севильей" и "Жальгирисом".

Лига Европы

3-й отборочный раунд

"Кайрат" (Казахстан) - "Сигма" (Чехия) - 1:2 (0:1)

Голы: Нешпор, 19 (0:1). Гоуска, 51 (0:2). Эппель, 61 (1:2).

Предупреждение: Жуан Фелипе, 58.

Удаления: Жуан Фелипе ("Кайрат"), 79. Изаэл ("Кайрат"), 90+4.

Судья: Шерер (Швейцария).

16 августа. Алма-Ата. Центральный стадион

Первый матч - 0:2