Капитан "Црвены Звезды": "Акинфеев спас матч для ЦСКА"

Капитан "Црвены Звезды" Митчелл Дональд сказал, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0), как он и ожидал, получился непростым. Полузащитник сербской команды считает, что на ход ответной встречи, которая состоится 21 февраля в Москве, может повлиять погода.
– Ожидали, что матч против ЦСКА выйдет таким напряженным?
– Конечно, это был очень сложный матч для "Црвены". Но ЦСКА – крайне серьезный соперник, - приводят "Известия" слова Дональда. - Они обладают большим опытом на европейской арене. Думаю, встреча получилась интересной. Мы изначально понимали, что с армейцами будет непросто.
– Ваша команда создала несколько очень хороших моментов, но так и не смогла их реализовать...
– Игорь Акинфеев – фантастический вратарь с огромным опытом. В игре с "Црвеной" он это прекрасно продемонстрировал. Считаю, что именно Акинфеев спас матч для ЦСКА. Мы изначально рассчитывали, что сможем создать опасные моменты у ворот соперника. Очень жаль, что ни один из них не привел к голу.
– Как оцените шансы вашей команды в ответной игре?
– Точно могу сказать, что будет тяжело. По крайней мере, как мне кажется, в Москве сейчас холоднее, а погодные условия серьезно влияют на ход встречи. Также, как известно, дома командам всегда играется лучше. Несмотря на то что будет непросто, теперь мы знаем, чего можно ждать от ЦСКА.
Акинфеев и туман. ЦСКА выстоял, но насторожил //
Спасибо, что без побоищ. Что сопровождало матч "Црвены Звезды" и ЦСКА
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