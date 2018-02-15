08:09 | Футбол — Лига Европы

Капитан "Црвены Звезды": "Акинфеев спас матч для ЦСКА"


Капитан "Црвены Звезды" Митчелл Дональд сказал, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА (0:0), как он и ожидал, получился непростым. Полузащитник сербской команды считает, что на ход ответной встречи, которая состоится 21 февраля в Москве, может повлиять погода.

 
Игорь АКИНФЕЕВ.Акинфееву - 7,0 за сэйвы в Белграде

– Ожидали, что матч против ЦСКА выйдет таким напряженным?

– Конечно, это был очень сложный матч для "Црвены". Но ЦСКА – крайне серьезный соперник, - приводят "Известия" слова Дональда. - Они обладают большим опытом на европейской арене. Думаю, встреча получилась интересной. Мы изначально понимали, что с армейцами будет непросто.

– Ваша команда создала несколько очень хороших моментов, но так и не смогла их реализовать...

Игорь Акинфеев – фантастический вратарь с огромным опытом. В игре с "Црвеной" он это прекрасно продемонстрировал. Считаю, что именно Акинфеев спас матч для ЦСКА. Мы изначально рассчитывали, что сможем создать опасные моменты у ворот соперника. Очень жаль, что ни один из них не привел к голу.

– Как оцените шансы вашей команды в ответной игре?

– Точно могу сказать, что будет тяжело. По крайней мере, как мне кажется, в Москве сейчас холоднее, а погодные условия серьезно влияют на ход встречи. Также, как известно, дома командам всегда играется лучше. Несмотря на то что будет непросто, теперь мы знаем, чего можно ждать от ЦСКА.

Акинфеев и туман. ЦСКА выстоял, но насторожил // 
Спасибо, что без побоищ. Что сопровождало матч "Црвены Звезды" и ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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