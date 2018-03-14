00:53 | Футбол — Лига Европы

Как играет Погба в самый ответственный момент матча. Видео

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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Севилье" со счетом 1:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Во втором тайме на поле появился полузащитник Поль Погба. Француз при итоговом результате за считанные минуты до конца встречи решил поводиться на своей половине поля и сделать неточную передачу.

Напомним, что по итогам двух игр (первый матч - 0:0), английский клуб выбыл из розыгрыша турнира.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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nickitinaxiusch

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01:58

karamossi

Вы там совсем стыд потеряли? уже в СЭ и лигу Европы от Лигу Чемпионов отличить не могут? ну ну.. поздравляю,очередное дно пробили!

01:29

баламошка

Технично.

01:16

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