Иван Данильянц: "В свое время "Спартак" выиграл у "Вердера" 4:1, а в Бремене проиграл 2:6"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы со "Спартой" подчеркнул, что соперник не потерял шансы на выход в следующую стадию турнира, передает из Праги спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По его словам, история знает немало примеров, когда командам удавалось отыгрываться после крупного поражения в первой встрече.

- Представители "Спарты" заявили, что сложно представить, как их команда сможет пройти дальше. Представляете ли это вы? - вопрос Данильянцу.

- Каждый футболист и тренер достаточно честолюбив, и "Спарта" будет играть на своем стадионе при своих болельщиках. Конечно, 0:4 затрудняет в какой-то степени проход в следующий раунд, но ничего невозможного нет, и история знает много таких примеров. Первое, что приходит в голову - это как в свое время "Спартак" выиграл дома у "Вердера" 4:1, а в Бремене проиграл 2:6. Завтра будет бой, будет игра. 0:4 это в какой-то степени случай, так не должно было быть. "Спарта" - команда среднего европейского уровня, такая же, как и мы. Мы знаем, что это команда высокого уровня по всем тем матчам, которые мы видели и в этом, и в прошлом сезонах.

- Как повлияет на вашу подготовку отъезд Дочкала?

- Дочкал - конечно, ведущий игрок. Но мы в целом ряде матче и этого и прошлого сезона играли без ведущих игроков, и это не всегда является определяющим фактором. И "Ростов", и "Спарта" не выделяются какой-то одной звездой, обе сильны командной игрой. Уверен, что на поле будет организованная команда, готовая бороться.