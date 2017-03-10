Иван Данильянц: "У Ибрагимовича многое не получалось в игре "Ростовом"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1) остался недоволен игрой команды в первом тайме, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Он отметил, что нападающий английской команда Златан Ибрагимович не показал ничего выдающегося.

– Можно ли быть недовольными ничьей с "Манчестером"?

– Тут двоякое отношение. В целом ничью с "Манчестером" можно считать неплохим результатом. Но имея в виду противостояние в целом – нас ждет тяжелый ответный матч, и в этом плане результат не лучший. Неудовлетворенность есть в основном от того, что первые 45 минут мы не играли в свой футбол. Это надо переварить и решить, как действовать дальше. Конечно, все бывает в футболе, и мы видели, как 0:4 превращается в 6:1.

– Как удалось сдержать Ибрагимовича и то вы рекомендовали игрокам для этого?

– Ребята просмотрели много игр, знали его сильные стороны. У него действительно многое не получалось сегодня. Ничего сверхъестественного не рекомендовалось, кроме сконцентрированности и внимательности.

– Будете ли вы жертвовать игрой с "Тереком" ради успеха в Манчестере?

– Непростая ситуация, мало времени. Уже на третий день играть. Будем ли мы жертвовать? У нас небольшой выбор футболистов. Что делать в этой ситуации – обсудим с тренерским штабом и примем решение.