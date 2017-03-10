Иван Данильянц: "Матч с "МЮ" закончился логично"

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (1:1) подчеркнул, что команда во втором тайме сыграла намного лучем, чем в первом, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. По словам специалиста, результат встречи логичен.

– Мы провели два разных тайма, – сказал Данильянц. – В первом нам многое не удалось. Мы были скованы, проигрывали подборы. Во втором тайме раскрепостились, сделали поправки, стало гораздо чаще видно нашу команду, мы были живее и активнее, провели много времени на половине соперника и выиграли тайм. В целом, матч логично закончился 1:1.

– С кем тяжелее было – с "Баварией" или "Манчестером"?

– Нелегко было и там, и там. Просто готовность играть и сражаться была с "Баварией" все 90 минут. А сегодня в первом тайме мы не проявили в полной мере свои качества, и сыграли на полную только 45 минут, по причинам в которых нам еще предстоит разбираться.

– Бухаров форсировал форму к началу сезона?

– Саша был настроен с первого дня сборов, отлично вошел в сезон. То, что он показывает – результат его серьезного отношения и тщательной подготовки.