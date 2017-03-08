Илья Жигулев: "Сельта" – типично испанская команда"

Полузащитник "Краснодара" Илья Жигулев в преддверии гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Сельты" подчеркнул, что соперник силен позиционной атакой. По словам Жигулева, футболисты "Сельты" прекрасно оснащены технически.

– "Сельта" – типично испанская команда, сильная позиционной атакой, – приводит официальный сайт УЕФА слова Жигулева. – Ее футболисты прекрасно оснащены технически, любой из них может доставить неприятности нашей обороне. Уверен, на сражение с нами соперник настроится самым серьезным образом и постарается реабилитироваться перед болельщиками за крупное поражение в чемпионате.