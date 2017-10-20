Илья Геркус: "В матче с "Шерифом" выделил бы Антона Миранчука"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:1) отметил, что ничья - неплохой результат железнодорожников. Также он выделил игру полузащитника Антона Миранчука, который в этом поединке забил первый гол за "Локо".

- Это была непростая игра против крепкого соперника, который играл в очень быстрый, острый футбол, при этом качественно оборонялся, - приводит ТАСС слова Геркуса. - Результат в целом неплохой. В нашей команде хотел бы выделить Антона Миранчука, забившего первый гол в официальных матчах, с чем его поздравляем.

Трансляция матча "Шериф" - "Локомотив"