Илья Геркус: "Локомотив" желает удачи "Зениту" в матче Лиги Европы"

Президент "Локомотива" Илья Геркус подчеркнул, что болельщики купили много билетов на матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Копенгагеном". Руководитель предположил, что это связано с именем соперника.

– Пакетом было куплено достаточно много билетов, но намного больше продано индивидуально, – сказал Геркус в предматчевом флеш-интервью. – Если сравнивать, то на игру с "Копенгагеном" приобретено больше билетов. Думаю, что это связано и с именем соперника, и с интригой, и с местом "Локомотива", которое он занимает в чемпионате России.

Безусловно, желаем "Зениту" удачи в предстоящем матче. В данном случае, мы играем за страну. Хотим, чтобы наши партнеры побеждали, и мы вместе двигались к трофею. Их матч не решающий, но это необходимо, чтобы прибавить России рейтинговых очков в таблице коэффициентов УЕФА.

Трансляция матча "Локомотив" – "Копенгаген"