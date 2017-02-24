16:49 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов:
"Сельта"? Жребий считаю нормальным"

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Главный тренер "Краснодар" Игорь Шалимов, комментируя жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, подчеркнул, что матчи против "Сельты" должны получиться интересными. 9 марта команды сыграют в Испании, 16 марта – в России.

 
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– Жребий считаю нормальным, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Шалимова. – Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае все покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих.

Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи. "Сельта" – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд.

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128196

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