Главный тренер "Краснодар" Игорь Шалимов, комментируя жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, подчеркнул, что матчи против "Сельты" должны получиться интересными. 9 марта команды сыграют в Испании, 16 марта – в России.

– Жребий считаю нормальным, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Шалимова. – Могло быть хуже, но могло и лучше. В любом случае все покажет игра, в которой многое будет зависеть от нас самих.

Сейчас получим полную информацию о сопернике, посмотрим его последние матчи. "Сельта" – представитель Испании, а в этом чемпионате все предпочитают играть в техничный футбол, делают ставку на атаку. И это хорошо. Матчи должны получиться интересными, и, может быть, нам даже удобнее играть против такого типа команд.