Игорь Шалимов: "После поражения в Виго больше удовлетворены, чем разочарованы"

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после первого матча 1/8 финала Лиги Европы с "Сельтой" (1:2) подчеркнул, что его устроил этот результат, передает из Виго спецкор "СЭ" Александр ВИШНЕВСКИЙ. Специалист отдал должное испанской команде.

– Ваши эмоции от результата матча?

– Мы больше удовлетворены, чем разочарованы. Обидно, что мы пропустили на 89-й минуте. Но в первом тайме мы были под очень серьезным прессом и рады что выдержали этот натиск. Возможно, в чем-то нам повезло, но мы довольны, что не пропустили до перерыва. А после пропущенного мяча смогли прибавить. Но в целом "Сельта" заслужила победу больше, чем мы заслуживали бы ничью. Но для нас это хороший результат. Смотрим в будущее с оптимизмом и рассчитываем отыграться в Краснодаре.

– Газинскому зашивают швы, это верно?

– Да. Но, думаю, с ним все будет в порядке.