Игорь Лебедев: "Фанаты "Ниццы" пытаются прикрыть будущий проигрыш "Локомотиву" в ЛЕ страхом за безопасность женщин"

Депутат Госдумы РФ, член Исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев допустил, что решение болельщиков "Ниццы" не пускать женщин на свои сектора на московском матче 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" является очередной попыткой создать негативный фон вокруг России в преддверии чемпионата мира.

Игра "Локомотив" – "Ницца" состоится на стадионе "РЖД-Арена" 22 февраля.

– У нас в стране безопасность обеспечена на высоком уровне, – сказал Лебедев "СЭ". – В прошлом году в России прошел Кубок конфедераций, и к нему была проведена огромная подготовительная работа, к нашей стране не было ни одного замечания! К нам приехало множество болельщиков из разных стран, и не было ни одного случая стычек или драк. Хочу пожелать фанатам "Ниццы" не дурить, пускай берут с собой детей, жен, подруг, родителей. Пускай они погуляют по красивой Москве, посмотрят достопримечательности, посетят один из лучших стадионов города и, проиграв 0:3, спокойно отправятся домой.

Я уверен, что "Локомотив" спокойно пройдет "Ниццу" в Лиге Европы. А их фанатам не надо устраивать ажиотаж на ровном месте, пытаясь прикрыть проигрыш страхом за безопасность болельщиков. Они заранее хотят постелить соломку там, где упадут. В данном случае безопасность гарантирована, правопорядок будет обеспечен на 100 процентов.

– Не боитесь, что их своеобразная акция может стать антирекламой для других иностранных болельщиков, которые планируют приехать в Москву на матчи Лиги Европы?

– Нам к этому не привыкать. Есть страны, которые предлагают бойкотировать чемпионат мира. А есть фанаты "Манчестер Юнайтед", которые прилетели на матч в Ростов, куда, замечу, не каждый россиянин приедет. И все прошло в плане безопасности на высшем уровне. Все будет хорошо, я уверен.

Возможно, это было даже не выступление фанатов "Ниццы", а кто-то принес им текст на бумажке. Как Макларену дали заказ, и тут так же. Лишняя попытка создать негативный фон России в преддверии чемпионата мира. (Павел ГУРЕВИЧ)