Хенк ван Стее: "Зенит" крупно выиграет у АЗ"

На матч "Зенит" – "АЗ" приехал бывший спортивный директор петербургского клуба Хенк ван Стее, который поделился ожиданиями от матча. По мнению Ван Стее, "Зенит" в этой встрече одержит крупную победу.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Можно сказать, на каникулах. Вот и решил приехать.

– Чего ждете от матча?

– "Зенит" и "АЗ" команды слишком разного уровня. И игроки – тоже. Поэтому наши, в смысле "Зенит", должны побеждать. Думаю, счет будет 3:0. Но гораздо важнее, чтобы в воскресенье петербуржцы победили "Спартак". Очень этого хочу и на это надеюсь! (Сергей ЦИММЕРМАН)