Гурбан Гурбанов: "Рад, что "Карабах" сыграет с "Арсеналом" и "Спортингом"

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Его команда сыграет в группе Е с "Арсеналом", "Спортингом" и "Ворсклой".

- Мы попали в трудную и интересную группу. С одной стороны, я рад, что сыграем с такими известными и опытными клубами, как "Арсенал" и "Спортинг". В прошлом году в групповом этапе Лиги чемпионов мы провели тяжелые матчи с сильными соперниками. Наши болельщики получили удовольствие от тех игр, а некоторые завершились нежелательным образом для нас. И на сей раз наши фанаты будут ждать с нетерпением матчи, а мы постараемся оправдать их доверие. В этой группе все матчи будут трудными.

20 сентября "Карабах" стартует в групповом турнире выездным матчем против "Спортинга".